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05.11.2019 - 19:30 |

Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea Ajax maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında H Grubu 3. haftasında Amsterdam'da oynanan mücadeleyi İngiliz devi Chelsea 1-0 kazanmayı başarmıştı. Peki merakla beklenen Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi

CHELSEA AJAX MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Chelsea Ajax maçı bu akşam TSİ: 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso - Kovacic, Jorginho, Mount - Willian, Abraham, Hudson-Odoi.

Ajax: Onana - Dest, Veltman, Blind, Tagliafico - Martínez, Edson Álvarez - Ziyech, Van der Beek, Promes - Tadic. 

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