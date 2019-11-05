Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi

CHELSEA AJAX MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Chelsea Ajax maçı bu akşam TSİ: 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso - Kovacic, Jorginho, Mount - Willian, Abraham, Hudson-Odoi.



Ajax: Onana - Dest, Veltman, Blind, Tagliafico - Martínez, Edson Álvarez - Ziyech, Van der Beek, Promes - Tadic.