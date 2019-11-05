05.11.2019 - 19:30 |
Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea Ajax maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında H Grubu 3. haftasında Amsterdam'da oynanan mücadeleyi İngiliz devi Chelsea 1-0 kazanmayı başarmıştı. Peki merakla beklenen Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
CHELSEA AJAX MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Chelsea Ajax maçı bu akşam TSİ: 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso - Kovacic, Jorginho, Mount - Willian, Abraham, Hudson-Odoi.
Ajax: Onana - Dest, Veltman, Blind, Tagliafico - Martínez, Edson Álvarez - Ziyech, Van der Beek, Promes - Tadic.