Chelsea, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi Wolverhampton'u daÄŸÄ±ttÄ±: 5-2
Lampard yÃ¶netimindeki Chelsea, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton'Ä± 5-2 maÄŸlup etti. Tammy Abraham 3 golle yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'de Chelsea, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton'Ä± 5-2 yenerek Frank Lampard yÃ¶netimindeki 2. galibiyetini aldÄ±.
Londra ekibi, ligin 5. haftasÄ±nda Molineux StadÄ±'nda Wolverhampton'Ä±n konuÄŸu oldu.Â MaÃ§a hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Chelsea, Fikayo Tomori'nÄ±n 31. dakikada, Tammy Abraham'Ä±n ise 34, 41 ve 55. dakikalarda attÄ±ÄŸÄ± gollerle 4-0 Ã¶ne geÃ§ti.
Wolverhampton, 69. dakikada Tammy Abraham'Ä±n kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± gol ve Patrick Cutrone'un 85. dakikada aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla skoru 4-2 ye getirsede, Chelseali genÃ§ futbolcu Mason Mount 90 7'de attÄ±ÄŸÄ± golle skoru belirledi: 5-2.
Chelsea, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Lampard yÃ¶netiminde ikinci galibiyetini alÄ±rken, 'hat-trick' yapan 21 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z oyuncu Tammy Abraham son 3 maÃ§ta 7. golÃ¼nÃ¼ atmÄ±ÅŸ oldu.
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