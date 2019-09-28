28.09.2019 - 19:15 |
Chelsea-Brighton Hove: 2-0
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek Frank Lampard yönetimindeki 3. galibiyetini aldı. Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen maçta Chelsea, Jorginho'un 50. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Willian'ın attığı gol skoru 2-0 olarak belirledi.
Chelsea bu sonuçla ligdeki puanını 11'e çıkarırken, Brighton & Hove Albion 6 puanda kaldı.