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Haberlerİngiltere Premier LigChelsea-Brighton Hove: 2-0
28.09.2019 - 19:15 |

Chelsea-Brighton Hove: 2-0

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.

Chelsea-Brighton Hove: 2-0

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek Frank Lampard yönetimindeki 3. galibiyetini aldı. Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen maçta Chelsea, Jorginho'un 50. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Willian'ın attığı gol skoru 2-0 olarak belirledi.

Chelsea bu sonuçla ligdeki puanını 11'e çıkarırken, Brighton & Hove Albion 6 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

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