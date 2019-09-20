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20.09.2019 - 01:10 | | AA

Chelsea, Hudson-Odoi'nin sözleÅŸmesini uzattÄ±

Chelsea, genÃ§ yeteneÄŸi Callum Hudson-Odoi'nin sÃ¶zleÅŸmesini 2024 yÄ±lÄ±na kadar uzattÄ±.Â

Chelsea, Hudson-Odoi'nin sözleÅŸmesini uzattÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig takÄ±mlarÄ±ndan Chelsea, genÃ§ yeteneÄŸi Callum Hudson-Odoi'nin sÃ¶zleÅŸmesini 2024 yÄ±lÄ±na kadar uzattÄ±.Â 

Chelsea'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼bÃ¼n altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen 18 yaÅŸÄ±ndaki kanat oyuncusu ile 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ãœlkenin en yetenekli genÃ§ futbolcularÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Hudson-Odoi, Chelsea formasÄ±yla geÃ§en sezon 24 maÃ§ta 5 kez aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±'nda da 2 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.

Â GeÃ§en sezonun sonlarÄ±na doÄŸru aÅŸil tendonundan sakatlanan genÃ§ futbolcunun tedavi sÃ¼reci devam ediyor.

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