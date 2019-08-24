Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini aldı

Ligin üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Norwich City ile karşılaşan Londra ekibi, genç yıldızları Tammy Abraham'ın 3 ve 68, Mason Mount'un da 17. dakikada attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Todd Cantwell ve 30. dakikada Teemu Pukki'den geldi.

Chelsea, yeni teknik direktörü Frank Lampard yönetiminde ilk galibiyetini aldı.