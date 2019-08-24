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Haberlerİngiltere Premier LigChelsea, Lampard'la ilk galibiyetini aldı
24.08.2019 - 16:57| AA

Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, Norwich City'yi 3-2 yendi.

Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini aldı

Ligin üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Norwich City ile karşılaşan Londra ekibi, genç yıldızları Tammy Abraham'ın 3 ve 68, Mason Mount'un da 17. dakikada attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Todd Cantwell ve 30. dakikada Teemu Pukki'den geldi.

Chelsea, yeni teknik direktörü Frank Lampard yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Chelsea, Lampardla ilk galibiyetini aldı

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