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Haberler FutbolChelsea - Liverpool: 1-2
22.09.2019 - 17:29 |

Chelsea - Liverpool: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının en önemli maçında lider Liverpool, deplasmanda Chelsea'yi 2-1 yaptı ve 6'da 6 ile zirvedeki yerini korudu.

Chelsea - Liverpool: 1-2

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, deplasmanda Chelsea'ye konuk oldu. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-1 kazandı..

Müsabakada Liverpool'un gollerini 15. dakikada frikikten Arnold, 30. dakikada Roberto Firmino attı. Cheslea'nin tek golünü 71. dakikada Kante kaydetti.

Bu sonuçla 6'da 6 yapan Liverpool 18 puanla liderliğini sürdürdü. Chelsea ise 8 puanda kaldı.

İŞTE PUAN DURUMU

İLK 11'LER

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount
 
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino

Chelsea - Liverpool: 1-2

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