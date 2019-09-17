Chelsea Valencia maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Chelsea Valencia maçı için geri sayım başladı. H Grubu ilk maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverler Chelsea Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...



CHELSEA VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Chelsea Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.