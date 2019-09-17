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HaberlerFutbolChelsea Valencia maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi
17.09.2019 - 20:54 |

Chelsea Valencia maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu gece başladı. Günün en çarpıcı maçlarından birinde İngiliz devi Chelsea, güçlü İspanyol temsilcisi Valencia'yı konuk ediyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Chelsea Valencia maçı ne zaman hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Chelsea Valencia maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi

Chelsea Valencia maçı için geri sayım başladı. H Grubu ilk maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi futbolseverler Chelsea Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

CHELSEA VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Chelsea Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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