Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerÄ°ngiltere Premier LigChelsea'den 4 gollü galibiyet
26.10.2019 - 23:26 | | AA

Chelsea'den 4 gollü galibiyet

Chelsea, Christian Pulisic'in 3 gol attÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Burnley'yi 4-2 yendi.Â

Chelsea'den 4 gollü galibiyet

Ä°ngiltere Premier Lig'de Chelsea, Christian Pulisic'in 3 gol attÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Burnley'yi 4-2 yendi.Â 

Londra ekibi, ligin 10. haftasÄ±nda Burnley'nin konuÄŸu oldu.Â 

Chelsea, 21 ve 45. dakikalarda 21 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ± Christian Pulisic'in attÄ±ÄŸÄ± gollerle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â Christian Pulisic, 56. dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaptÄ±. Bu golden 2 dakika sonra sahneye Ã§Ä±kan Willian farkÄ± 4'e Ã§Ä±kardÄ±.Â 

Ev sahibi ekip, 86. dakikada Jay Rodriguez ve 89. dakikada Dwight McNeil ile 2 gol atsada yenilmekten kurtulamadÄ±. Bu skorla Chelsea puanÄ±nÄ± 20'ye Ã§Ä±karÄ±rken, Burnley 12 punda kaldÄ±.

    Luiz Gustavo: "Buraya tatil yapmaya gelmedim"
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA SPOR HABERLERÄ°
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Ersun Yanal: "MesajÄ± bugün taraftarlarÄ±mÄ±za verdik"

    Ersun Yanal: "MesajÄ± bugÃ¼n taraftarlarÄ±mÄ±za verdik"

    BeÅŸiktaÅŸ Galatasaray maçÄ± ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    BeÅŸiktaÅŸ Galatasaray maÃ§Ä± ne zaman? Saat kaÃ§ta, hangi kanalda?

    Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor - BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 73-68

    Meksa YatÄ±rÄ±m Afyon Belediyespor - BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 73-68

    EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA - BeÅŸiktaÅŸ: 3-0

    EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA - BeÅŸiktaÅŸ: 3-0

    SÄ±radaki Haber