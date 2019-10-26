Ä°ngiltere Premier Lig'de Chelsea, Christian Pulisic'in 3 gol attÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Burnley'yi 4-2 yendi.Â

Londra ekibi, ligin 10. haftasÄ±nda Burnley'nin konuÄŸu oldu.Â

Chelsea, 21 ve 45. dakikalarda 21 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ± Christian Pulisic'in attÄ±ÄŸÄ± gollerle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â Christian Pulisic, 56. dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaptÄ±. Bu golden 2 dakika sonra sahneye Ã§Ä±kan Willian farkÄ± 4'e Ã§Ä±kardÄ±.Â

Ev sahibi ekip, 86. dakikada Jay Rodriguez ve 89. dakikada Dwight McNeil ile 2 gol atsada yenilmekten kurtulamadÄ±. Bu skorla Chelsea puanÄ±nÄ± 20'ye Ã§Ä±karÄ±rken, Burnley 12 punda kaldÄ±.