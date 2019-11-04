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04.11.2019 - 15:17 |

Chelsea'den CAS harekatı

İngiltere Premier Lig’in dev ekiplerinden Chelsea, Şubat 2019’da aldığı 2 dönemlik transfer yasağı sonrası CAS davası için harekete geçti.

Chelsea'den CAS harekatı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

FIFA’dan alınan transfer yasağıyla alakalı CAS’a giden Chelsea, ocak transfer dönemi öncesi bir umutla harekete geçecek.

20 Kasım’daki duruşmada Maviler, ocak ayında transfer serbestliğinin gelmesini bekliyor ve buna göre çalışmalar yapıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Chelsea’nin tek tek tüm dosyalarla alakalı savunmasını verdiği ve en büyük umut olarak FIFA’nın cezasının ardından CAS’a gittiği bildirildi.

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