Chelsea'nin transfer yasağı kalktı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye güzel haber geldi. FIFA tarafından Şubat 2019'da iki dönem transfer yasağı konan Maviler, CAS kararıyla indirim aldı.

Buna göre, CAS'tan çıkan kararda, Chelsea'nin cezasının yarı yarıya indirildiği belirtildi. Yaz dönemini transfer yapmadan geçiren Londra ekibi, bu sayede Ocak ayında istediği gibi kadrosuna oyuncu katabilecek.

İngiliz basınında son dakika olarak yer alan haberlerde, Frank Lampard'ın ocak ayında istediği gibi oyuncu alabileceği aktarıldı.