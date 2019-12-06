Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea'nin transfer yasağı kalktı
06.12.2019 - 14:23 |

Chelsea'nin transfer yasağı kalktı

Chelsea'nin FIFA'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı CAS tarafından yarıya indi, bu sayede ocak ayı için engeller giderildi. Londra kulübü, artık kadrosuna yeni isimler katabilecek.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye güzel haber geldi. FIFA tarafından Şubat 2019'da iki dönem transfer yasağı konan Maviler, CAS kararıyla indirim aldı.

Buna göre, CAS'tan çıkan kararda, Chelsea'nin cezasının yarı yarıya indirildiği belirtildi. Yaz dönemini transfer yapmadan geçiren Londra ekibi, bu sayede Ocak ayında istediği gibi kadrosuna oyuncu katabilecek.

İngiliz basınında son dakika olarak yer alan haberlerde, Frank Lampard'ın ocak ayında istediği gibi oyuncu alabileceği aktarıldı.

Chelseanin transfer yasağı kalktı

Chelseanin transfer yasağı kalktı

    Lewandowski'den kalite gol!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti

    Demir Grup Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti

    Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

    Riza Durmisi resmen Nice'te!

    Riza Durmisi resmen Nice'te!

    Giresunspor Başkanı Eren'e 45 gün hak mahrumiyeti

    Giresunspor Başkanı Eren'e 45 gün hak mahrumiyeti

    Sıradaki Haber