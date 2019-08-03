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03.08.2019 - 12:13| İSTANBUL (İHA)

Chelsea'nin yeni 10 numarası Willian oldu

İngiliz ekibi Chelsea'de Eden Hazard'dan boşalan 10 numarayı Brezilyalı futbolcu Willian aldı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea, 2019-2020 sezonunda futbolcuların giyeceği numaraları açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda en merak edilen konu 10 numaralı formayı kimin alacağıydı. Buna göre Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'dan boşalan 10 numaralı formanın yeni sahibi Willian oldu. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezonlarda 22 numarayı giyiyordu. 

30 yaşındaki futbolcu, 2013 yılında Rus ekibi Anji'den 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 

Chelseanin yeni 10 numarası Willian oldu

 

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