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10.09.2019 - 11:03

Chris Singleton resmen Anadolu Efes'te

Anadolu Efes geçtiğimiz sezon Barcelona forması giyen Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Chris Singleton resmen Anadolu Efes'te

İşte Anadolu Efes'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Amerikalı forvet Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık! #Welcome
@C_SING31
! 💪🏻 #BenimYerimBurası

Geçen sezon İspanya Ligi'nde 40 maçta 24.45 dakika ortalama süre alan 29 yaşındaki oyuncu, maç başına 9,6 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Singleton, Euroleague'de ise 35 maçta 24,58 dakika ortalama süre alarak, maç başına 8,0 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları yakaladı.

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