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02.10.2019 - 15:55 |

Çıkış takozlarına röntgencilik suçlaması

Çıkış takozlarına yerleştirilen kameraların kendilerini uygunsuz açıdan çektiğini savunan kadın atletler konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Çıkış takozlarına röntgencilik suçlaması

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Doha’daki Dünya Atletizm Şampiyonası yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Atletlerin yarışa başlarken ayaklarını koyarak start pozisyonu aldıkları çıkış takozlarına kamera yerleştirildi. Ancak bu durum bir çok kadın sporcuyu rahatsız etti. Kadın atletler kameraların kendilerini uygunsuz bir açıdan çekerek kayda aldığını savundu. Alman atletler Tatjana Pinto ve Gina Luckenkemper, konuyla ilgili olarak Uluslar arası Atletizm Federasyonu’na resmi şikayette bulundu.  

Direkt olarak çıkış yapan sprinterleri çeken bu kameraların, yerel yayıncı tarafından kullanıldığı belirtildi.

 

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