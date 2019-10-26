Cim-Bom derbisi kader çizgisi

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı tribünlerin istifaya davet ettiği Avcı, Galatasaray’ı yenmesi durumunda nefes alacak. Ancak mağlubiyet işleri karıştıracak. Abdullah Hoca’nın şanssız olduğunu düşünen yöneticiler, ona biraz daha şans vermekten yana...

Teknik adamlık kariyerinde yoluna ilk kez büyük takımla devam etmek istediği için Beşiktaş ile anlaşan fakat umduğu gibi bir çizgi yakalayamayan Abdullah Avcı, bu şanssızlığı Galatasaray derbisiyle bitirmek istiyor. Braga maçında taraftarın istifaya davet ettiği siyah - beyazlı teknik adam için, Cim-Bom ile oynayacağı karşılaşma adeta kaderini çizecek.



Asıl niyeti Avcı ile devam etmek istediği öğrenilen Ahmet Nur Çebi yönetiminin, olası bir mağlubiyet sonrası, tecrübeli adamla masaya oturarak bir yol haritası çizeceği ifade edildi. Ya takım içerisinde radikal değişiklikler yapmayı ya da Abdullah Avcı ile anlaşarak ayrılıp, yeni bir teknik adam bile getirmeyi konuşan yönetimin, Avcı’nın şanssızlıklar yaşadığı konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

Göreve gelir gelmez, futbolcusundan teknik heyetine kadar, takımı oluşturan tüm unsurlarla görüşen ve sorunları gün yüzüne çıkartan yönetim, bu problemleri ya Abdullah Avcı ile ya da başka bir hoca ile çözecek. Eğer derbiden galibiyetle çıkılması halinde, havanın değişeceğini düşünen Beşiktaş Yönetimi, kesinlikle yeni bir teknik adam ismini masaya getirmeyecek.



Karar oybirliğiyle

Göreve gelir gelmez, yapılacak olan bazı değişikliklerde camianın da sesini dinleyecek olan yönetim, böylesine radikal kararları ortak bir akılla alacak. Yönetimin, teknik adam ve transfer gibi konularda kesinlikle oybirliği ile karar alacağı ifade edildi.