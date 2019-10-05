Cim-Bom’a acı sürpriz

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da sürpriz sakatlıkların ortaya çıkması, teknik direktör Fatih Terim’in önemli değişikliklere gitmesine neden oldu.



Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlıkları şöyle açıkladı:

‘Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün (dün) düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor.” Sarı-kırmızılılarda Luyindama’nın sakatlığında Donk savunmada görev yapacak. PSG maçında Hollandalı futbolcunun defansta iyi bir oyun sergilemesi de bu kararda etkili oldu.



Bekler değişecek

Sarı-kırmızılılarda bekler de yorgunluk ve formsuzluk nedeniyle değişecek. Mariano’nun yerine Şener Özbayraklı, Nagatomo’nun yerine de Ömer Bayram’ın forma giymesi planlanıyor. Orta alanda ise Lemina’nın yokluğunda yine Nzonzi ile Seri forma giyecek.

Cim-Bom’da Falcao’nun olmayışı nedeniyle Rumen forvet Andone forvet olarak görev yapacak. Maçın gidişatına göre Babel bu bölgeye kayacak.

Sarı-kırmızılılarda Andone’nin arkasındaki üçlü hatta ise Feghouli, Belhanda ve Babel yer alacak.