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HaberlerGalatasarayCim-Bom’dan barış çubuğu
29.08.2019 - 08:00

Cim-Bom’dan barış çubuğu

Kulüpler Birliği Vakfı ile gergin bir dönem geçiren Galatasaray, yeni sezona yeni bir sayfa açarak başlıyor. Sarı-kırmızılılar vakfın bugün yapılan seçimine katılarak barış mesajı verecek.

Cim-Bom’dan barış çubuğu

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray yeni bir sayfa açıyor. Kulüpler Birliği Vakfı ile geçen sezon yaşanan bildiri nedeniyle ilişkileri bozulan ve Beşiktaş ve Vakıf Başkanı Fikret Orman’ın o dönemdeki Galatasaray maçlarındaki hakem hatalarına vurgu yapan söylemleri sonrası daha da gerilen ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray, Kulüpler Birliği’nin bugün yapılacak ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’n tek aday olarak gireceği seçimde yer alacak. Yaşanan bildiri ve demeç polemiği nedeniyle vakıf ile arasına mesafe koyan sarı-kırmızılılar, TFF’nin Riva’daki merkezinde yapılacak seçime katılma kararı alması, yeni bir dönemin başlayacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Galatasaray, Monaco’daki kura çekimi nedeniyle bugün başkan yardımcısı Yusuf Günay tarafından temsil edilecek. Bu temsile karşın, Orman için oy kullanıp kullanmayacakları ise belirsiz...

Galatasaray, yayıncı kuruluş beIN Sports ile de ilişkilerinde yeni sayfa açmış ve geçen sezon verilmeyen röportajlar bu sezonla beraber verilmeye başlamıştı.

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