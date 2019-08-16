Cim-Bom'un yeni gücü!

ONUR DİNÇER

Tecrübeli oyuncunun defansif anlamda daha iyi olduğunun altını çizen Moio, “Fonseca, hamle zamanlamasının ağırlığı gerekçesiyle oyuncunun kendisi için fonksiyonel olmadığını düşündü. Nzonzi, sahada sakin kalması, üst düzey pozisyon bilgisi, fizik gücü ve pas becerisiyle Galatasaray’a güç katacak” dedi

Galatasaray’ın yeni transferi Steven Nzonzi’yi, futbolcuyu son yıllarda yakından takip eden İtalyan gazeteci Dario Moio, Milliyet’e anlattı. Kongo asıllı Fransız ön liberonun geçen sezon Serie A’da 30 maçta forma giydiğine dikkat çeken Moio, takımda yaşanan teknik adam değişikliğinin ardından kendisinin artık kadroda düşünülmediğini belirtti.

Bu durumun Cim-Bom için oyuncuyu kadrosuna katma fırsatı yarattığına dikkat çeken Moio, “Paulo Fonseca, Nzonzi’yi biraz ağır buluyor. Savunmada ya da toplu oyunda hamlelerinin ağır olduğunu ve kendi sistemi açısından fonksiyonel olmayacağını düşündüğünden istemiyor” dedi.

İl Romanista gazetesi adına Roma takımını takip eden Dario Moio şunları anlattı: “Steven Nzonzi çok kaliteli bir futbolcu. Kendisine uygun takım ve kendisine uygun ligde çok başarılı olacak bir isim. Türkiye’de çok başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Fizik olarak çok güçlü ve agresif bir oyuncu. Hücuma sık katılmaz, daha çok rakip atakları karşılamaya ve geriden oyunu kurmaya odaklanır. İyi pas becerisiyle bunu gayet iyi yapar.

Hava toplarında oldukça etkili. Maç boyunca çok koşan ve mücadele eden bir yapısı var. Oyun içerisinde sakin kalması ve iyi pozisyon alması diğer artıları arasında. Galatasaray çok iyi bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Nzonzi uluslararası tecrübesi üst düzeyde olan bir oyuncu. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’nde yeni takımına büyük bir güç katacağını, Galatasaray savunmasının bundan böyle çok daha zor gol yiyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.”

Büyük tecrübe, dev başarılar

Steven Nzonzi, Fransa’nın dünya şampiyonu olan kadrosunda da yer aldı. Rusya’nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası’nda beş maçta forma giyerken, Hırvatistan ile olan final maçı bunlardan bir tanesiydi. Stili eski Fransız futbolcu Patrick Vieira’ya benzetilen Nzonzi, Sevilla ile 2015-16’da Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Aynı sezonda UEFA tarafından Avrupa Ligi’nde yılın kadrosunda gösterildi. Roma kendisini kadrosuna katmak için Sevilla’ya 27 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.