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06.10.2019 - 00:12 | | AA

Cimnastikte ilk Tokyo kotasÄ± NazlÄ±'dan

Milli cimnastikÃ§i NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±, 2020 Yaz OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±.Â

Cimnastikte ilk Tokyo kotasÄ± NazlÄ±'dan

Milli cimnastikÃ§i NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±, gelecek yÄ±l Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'da yapÄ±lacak 2020 Yaz OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±.Â 

TÃ¼rkiye Cimnastik Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Almanya'da dÃ¼zenlenen Artistik Cimnastik DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanÄ±yla 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± elde ettiÄŸi kaydedildi.Â 

NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±, cimnastikte 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na kota alan ilk sporcu oldu.

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