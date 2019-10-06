06.10.2019 - 00:12 | | AA
Cimnastikte ilk Tokyo kotasÄ± NazlÄ±'dan
Milli cimnastikÃ§i NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±, 2020 Yaz OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±.Â
Milli cimnastikÃ§i NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±, gelecek yÄ±l Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'da yapÄ±lacak 2020 Yaz OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±.Â
TÃ¼rkiye Cimnastik Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Almanya'da dÃ¼zenlenen Artistik Cimnastik DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanÄ±yla 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± elde ettiÄŸi kaydedildi.Â
NazlÄ± SavranbaÅŸÄ±, cimnastikte 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na kota alan ilk sporcu oldu.