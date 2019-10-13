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13.10.2019 - 14:14 | | İSTANBUL (AA)

Çin'de şampiyon Medvedev

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Rus sporcu Daniil Medvedev şampiyon oldu.

Çin'de şampiyon Medvedev

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanının 4 numarası Daniil Medvedev ile 6 numarası Alman Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

Zverev'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Medvedev, kariyerinin ikinci masters şampiyonluğuna ulaştı.

Rafael Nadal'ın katılmadığı turnuvada Roger Federer ve Novak Djokovic çeyrek finalde elenmişti.

 

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