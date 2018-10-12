Cirque du Soleil'den Lionel Messi gösterisi

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Ajartinli yıldız sosyal medyadan paylaştığı videoyla, dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil 'in kendi hayatını ve futbola olan tutkusunu ele alan bir gösteri hazırlayacaklarını duyurdu.

Lionel Messi aynı zamanda şu kelimeleri kullandı "Cirque du Soleil hayatımı, tutkumu ve futbola olan aşkımı konu alan bir şov hazırlaması çılgınca ve inanılmaz hissettiriyor. Ailecek hayranı olduğumuz Cirque du Soleil'in hazırlayacağı gösterinin diğer gösterilerinde olduğu gibi insanları etkileyeceğinden eminim"

Messi'nin futbol kariyerini anlatan ilk eser ise Barcelona'nın sponsorlarından Gatorade tarafından hazırlanan ‘Heart Of a Lio’ adlı animasyonyon olmuştu. Messi animasyonu dünya çapında da büyük beğeni toplarken, Cirque du Soleil'in 2019 yılında sahnelenmesi beklenen Lionel Messi konulu gösterisi de şimdiden futbolseverleri heyecanlandırdı. Messi’nin gösterisi Las Vegas, New York, Tokyo, Londra gibi şehirlerde gösterilecek. Cirque du Soleil, daha önce Elvis Presley, Michael Jackson gibi figürlerin hayatlarından aldığı ilhamla şov hazırlamıştı, ancak bir futbolcunun hayatı ilk olacak.