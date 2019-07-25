Çizme yolunu Pandev açtı

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’nin Napoli’ye toplamda 19 milyon euroluk maliyetle sattığı Eljif Elmas, hem kulüp tarihine hem de ülke futboluna adını yazdırdı.

Bu tarihi transfere giden süreçte ilginç bir telefon görüşmesi ön plana çıktı. Makedon futbolunun önemli isimlerinden Goran Pandev ile Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis arasındaki görüşme transfere giden yolu epey bir aydınlattı.

Daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giyen Pandev, 2011-14 yılları arasında Napoli’de yer almıştı. Fenerbahçe’nin istediği bonservis ücretini ödeme konusunda tereddütleri bulunan Başkan De Laurentiis, görüşmelerin son ana geldiği dönemde Pandev’i arayarak enine boyuna genç yıldızı sordu.

Goran Pandev, 19 yaşındaki yıldız orta sahaya tam not verdiğini söyleyerek, hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan olduğunun altını çizdi.

Eljif’in özellikle Makedonya Milli Takımı’nda nasıl oynadığını anlatan 35 yaşındaki futbolcu, orta sahada her yerde rahatlıkla görev yapabilen, yetenekli ve gelecek vaat eden bir isim olduğundan bahsetti. Pandev ayrıca Eljif Elmas konusunda her yönden kefil olduğunu vurgulayarak, çok iyi bir transfere imza atacaklarını Napoli Başkanı De Laurentiis’e detaylarıyla anlattı.

En başarılı yıllarını Napoli’de geçiren Makedon futbolunun efsane ismi, Eljif Elmas için de çok rahat bir ortam olacağını aktardı. Napoli şehrinin Eljif’e uygun olacağından bahseden Pandev, adaptasyon sorunu çekmeyen, arkadaşlığı iyi olan uyumlu bir insan transfer edeceklerini de ekledi. Bu konuşma başkanı Eljif konusunda ikna etti.

‘Kolay olmayacak’

Makedonya’da Sportmedia’da muhabirlik yapan Ognen Dojcinovski, Eljif Elmas’ın hayallerindeki gibi büyük bir lig ve büyük bir kulübe gittiğinin altını çizdi.

Milliyet için değerlendirme yapan Ognen Dojcinovski, 19 yaşındaki orta sahanın Napoli’de çok çalışmak zorunda olduğunu vurgulayıp, şunları yazdı: “Büyük bir kulübe katılıyor. Tam da istediği gibi. Şimdi böylesine büyük bir kulüpte oynayabileceğini gösterme zamanı. Napoli büyük bir kulüp ve Eljif’in takımda yer alabilmek için savaşması gerekiyor. Eljif’in işi kolay olmayacak. İtalya ile Türkiye aynı değil. Eljif şimdi takımdaki herkesin saygısını kazanmalı ve Napoli’de oynamak nasıl olur ispatlamalı. Kendisine çok para ödendi, bu da bir baskı oluşturabilir.”

Eljif Elmas’ı yakından tanıyan bir diğer Makedon gazeteci Goran Boshev ise “Bana göre, oynadığı futbolla ve kat ettiği yolla bu transferi hak etmişti. Şimdi kendisini daha çok göstermeli. Avrupa’nın en güçlü liglerinden birinde oynayacak. Bu tip güçlü liglerde kimseye öyle imtiyaz gösterilmez. Büyük bir kulüpteyseniz hata yapma şansınız az. Her maç daha iyisi olmalı” dedi.