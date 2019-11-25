Clement: "Diagne, benim verdiğim cezayı çekiyor"

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Club Brugge'de teknik direktör Clement açıklamalarda bulundu.

"Diagne bir hata yaptı ve benim verdiğim cezayı çekiyor"

"Mbaye Diagne, takımımıza bağlı bir oyuncu. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Birkaç gün içinde bu konu belli olur. Şu anda aslında burada bulunan oyuncuların ön planda olmasını istiyorum. Mbaye Diagne bir hata yaptı ve benim verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve aramıza dönecektir."

"Galatasaray'ın yarın nasıl oynayacağı önemli değil"

Yarınki maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirten Clement, "Galatasaray'ın yarın nasıl oynayacağı, hangi dizilişle oynayacağı çok da önemli değil bizim için, biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik, bizim ne yapacağımız önemli. Daha önceki Real ve PSG maçlarında rakipleri nasıl zorladıklarını gördük. Biz elimizden geleni yapıp istediğimizi almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Yarın sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız"

Yarın kendi oyunlarını oynamak istediklerini ifade eden Philippe Clement, "Olumsuzluklara, sorunlara odaklanmıyorum. Ne tür tehlikeler oluşacağına odaklanmak istemiyorum. Neleri daha iyi yapabiliriz, kazanmak için neleri yapabiliriz diye düşünmek istiyoruz. Yarın sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi.

"Vormer yarın bizimle olamayacak"

Takım kaptanları Vormer'in maçta forma giyemeceğini vurgulayan Clement, "Vormer kaptanımız bizim ama üç maçtır bizimle yoktu. Bizimle geldi ama sahada olamayacak. Bizim için kaptanımızın olmaması olumsuz bir durum. Ben rica ettim geldi ama maalesef oynayamayacak" açıklamalarında bulundu.

Grupta yapabileceklerinin en iyisi için uğraştıklarını söyleyen Clement, İkincilik veya üçüncülük üzerinde çok durmadım. Daha çok yapabileceğimizin en iyisi için uğraştım. Daha önce oynanan son maçlarda gördük ki beraberliklerle de iyi yerlere gelebiliyoruz. Şimdi de elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı.

"Mechele: stattaki taraftarı susturmak bizim elimizde"

Club Brugge'nin 26 yaşındaki defans oyuncusu Brandon Mechele ise şunları ifade etti: "Bizim için ne kadar önemli olduğu belli. 3üncü sıradayız, belki grubu ikinci sırada da bitirebiliriz o yüzden maçın öneminin farkındayız. İyi bir balans kurmamız gerekiyor, hem savunma, hem atakta. Daha önce oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor, biz elimizden geleni yapacağız. Evimizde oynadığımız maçta bir puandan fazlasını alabilirdik. Bu karşılaşmada daha fazlasını vereceğiz ve umarım 3 puanı alacağız. Babel, Falcao ve Andone, üçü de önemli oyuncu ama Galatasaray, büyük bir takım. Yedekleriyle de bu eksikliği kapatacaklarını düşünüyorum. Yedeklere fırsat doğacak ve bunu değerlendirmeye çalışacaklardır. Birkaç yıl önce Beşiktaş maçında benzer bir durumla karşılaşıp saha içinde iletişim kuramaz hale gelmiştik. Stattaki taraftarı susturmak da yine bizim elimizde"