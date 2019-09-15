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15.09.2019 - 11:18 |

Clement: G.Saray bizden daha kaliteli

Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, Şampiyonlar Ligi'ndeki randevu öncesinde rakipleri Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Clement: G.Saray bizden daha kaliteli

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Club Brugge, çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde Brugge derbisini kazanarak moral depoladı. Cercle Brugge'ü 2-0 mağlup eden Belçika ekibinin aynı ülkeden teknik direktörü Philippe Clement karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ile ilgili açıklamada bulundu.

"Galatasaray bizden daha kaliteli"

Clement "Çarşamba günü daha iyi olmak zorundayız. Çünkü Galatasaray bizden daha kaliteli bir takım. Büyük tecrübeleri ve çok deneyimli ayakları var. Falcao'yu kadrolarına katarak ileri doğru büyük bir adım attılar. Mental ve fizik olarak iyi durumda olmalı ve çok koşmalıyız. Taraftarımızın desteğine de çok ihtiyacımız olacak" dedi.

Falcao endişesi hüküm sürüyor

Öte yandan Belçika basınında karşılaşma öncesinde Radamel Falcao faktörü öne çıktı. Kolombiyalı futbolcunun ilk maçında fileleri sallaması Brugge için 'gözdağı' şeklinde yorumlandı. Bazı internet sitelerinin 'Falcao'dan korkuyor musunuz?' sorulu anketler yapmaları, sonucundan bağımsız olarak bu yöndeki endişeyi gözler önüne serdi.  

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