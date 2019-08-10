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10.08.2019 - 13:31| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Club America taraftarları, Diego Reyes'i istedi

Fenerbahçe’de tribünlerin tepkisini çeken Diego Reyes’e ülkesi Meksika’dan destek mesajları yağıyor. Club America taraftarları tecrübeli stoperi takımlarında görmek istiyor.

Club America taraftarları, Diego Reyes'i istedi

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimlerden Diego Reyes için sürpriz bir gelişme gözlerden kaçmadı. Son oynanan Cagliari maçında taraftarların tepkisini çeken Meksikalı stopere ülkesinden mesajlar geldi. Transfer döneminin başından beri Meksika takımları tarafından izlenen Reyes için Club America taraftarları harekete geçti.

Meksikalı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Club America’ya mesajlar göndererek, 26 yaşındaki stoperin ne zaman takıma döneceğini sormaya başladı. Arka arkaya sorulan sorularda, Reyes’in gelmesini isteyen taraftarlar, adeta mesaj yağmuruna tuttu. Sarı-lacivertli takımda da savunmadaki eksikler nedeniyle mecburen oynatılan Diego Reyes için şu ana kadar ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor.

 

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