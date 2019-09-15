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15.09.2019 - 00:56 | | Ä°STANBUL (AA)

Club Brugge deplasmanda güldü

Galatasaray'Ä±n Åžampiyonlar Ligi'nde Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Club Brugge, deplasmanda Cercle Brugge'u 2-0 maÄŸlup etti.Â

Club Brugge deplasmanda güldü

BelÃ§ika 1. Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Club Brugge, deplasmanda Cercle Brugge'u 2-0 yendi.Â UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'Ä±n 18 EylÃ¼l Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ konuk olacaÄŸÄ± Club Brugge, lig mÃ¼cadelesinde Cercle Brugge ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Club Brugge, 33. dakikada Krepin Diatta ve 60. dakikada Emmanuel Dennis'in attÄ±ÄŸÄ± gollerle mÃ¼cadeleden 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu sonuÃ§la Club Brugge puanÄ±nÄ± 14'e Ã§Ä±kardÄ±.

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