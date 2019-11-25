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25.11.2019 - 21:02 | | Ä°HA

Club Brugge, Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

Åžampiyonlar Ligi A Grubu 5. maÃ§Ä±nda yarÄ±n Galatasaray ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Club Brugge, bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Club Brugge, Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu 5. maÃ§Ä±nda yarÄ±n akÅŸam 20.55'de Galatasaray ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BelÃ§ika temsilcisi Club Brugge, bu mÃ¼cadelenin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±. Teknik DirektÃ¶r Philippe Clement yÃ¶netiminde yapÄ±lan antrenmanÄ±n ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸti. Ä°dman Ã¶ncesinde Clement, futbolcularla kÄ±sa bir toplantÄ± yaptÄ±. DÃ¼z koÅŸuyla baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸma, kondisyon idmanÄ±yla devam etti. Club Brugge, antrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise, Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n taktiÄŸi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

    Club Brugge, Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±
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