Club Brugge, Galatasaray hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±

UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu 5. maÃ§Ä±nda yarÄ±n akÅŸam 20.55'de Galatasaray ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BelÃ§ika temsilcisi Club Brugge, bu mÃ¼cadelenin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla tamamladÄ±. Teknik DirektÃ¶r Philippe Clement yÃ¶netiminde yapÄ±lan antrenmanÄ±n ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸti. Ä°dman Ã¶ncesinde Clement, futbolcularla kÄ±sa bir toplantÄ± yaptÄ±. DÃ¼z koÅŸuyla baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸma, kondisyon idmanÄ±yla devam etti. Club Brugge, antrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise, Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n taktiÄŸi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â