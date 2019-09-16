Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Club Brugge Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil edecek Galatasaray, Belçika'dan iyi bir sonuçla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte milyonlarca Galatasaray taraftarının merakla beklediği Club Brugge Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar...



CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk mücadelesi olan Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 19:55'te oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.



GALATASARAY'IN A GRUBU FİKSTÜRÜ

18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim: Galatasaray-PSG

22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray