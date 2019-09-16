16.09.2019 - 00:45 |
Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, turnuvadaki ilk maçında köklü Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oluyor. Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle moral bulan Cimbom, Belçika deplasmanında da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki merakla beklenen Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi?
Club Brugge Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil edecek Galatasaray, Belçika'dan iyi bir sonuçla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte milyonlarca Galatasaray taraftarının merakla beklediği Club Brugge Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar...
CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk mücadelesi olan Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 19:55'te oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.
GALATASARAY'IN A GRUBU FİKSTÜRÜ
18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray
1 Ekim: Galatasaray-PSG
22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık: PSG-Galatasaray