Club Brugge Galatasaray maçında 11'ler belli oldu!

Club Brugge-Galatasaray maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Club Brugge'a konuk olacak. Yaptığı transferler ile dikkat çekici bir kadro kuran Galatasaray'da Falcao bu akşam ilk 11'de sahaya çıkacak. Avrupa maçlarında deplasman karnesi kötü olan Galatasaray iyi bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Peki Club Brugge-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifreli mi?

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Fatih Terim, iyi bir oyunla sahadan 3 puan ile ayrılmak istediklerini dile getirirken Süper Lig'de geride kalan 4 haftada oynanan futboldan memnun olmadığını da dile getirdi. Yeni transfer Radamel Falcao'nun mütevazılığı ile kendini takım arkadaşlarını sevdirdiğini ifade eden Fatih Terim A grubunda rakipleri olan PSG ve Real Madrid'in eski formunda olmamasını ise en büyük tesellimiz olarak değerlendirdi.

CLUB BRUGGE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Club Brugge-Galatasaray maçı bu akşam saat 19:55'de başlayacak. Mücadele beIN SPORT 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta

Galatasaray: Muslera, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao

Falcao rekor için sahaya çıkıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao,Brugge karşısına en çok gol atan Kolombiyalı olmak için çıkacak. Şampiyonlar liginde 14 golü var.

1. Jackson Martínez (14)

2. Falcao García (14)

3. Felipe Pardo (5)

4. James Rodríguez (5)

5. Faustino Asprilla (4)