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10.11.2019 - 19:47 | | AA

Club Brugge, ligde ilk kez yenildi

Club Brugge, deplasmanda Antwerp'e 2-1 yenildi.Â

Club Brugge, ligde ilk kez yenildi

BelÃ§ika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, deplasmanda Antwerp'e 2-1 yenildi.Â 

Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mÃ¼cadelesinde milli kaleci Sinan Bolat'Ä±n kalesini koruduÄŸu Antwerp'e konuk oldu.Â 

Club Brugge, 25. dakikada Siebe Schrijvers'in kaydettiÄŸi golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ev sahibi takÄ±m, 50. dakikada penaltÄ±dan Dieumerci Mbokani ve 64. dakikada Simon Mignolet'nin kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-1'lik galibiyete ulaÅŸtÄ±.Â 

BelÃ§ika liginde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 14. maÃ§ta ilk kez yenilen lider Club Brugge, 33 puanda kaldÄ±. Antwerp ise 24 puanla 5. sÄ±raya yÃ¼kseldi.Â 

Club Brugge, Åžampiyonlar Ligi gruplarÄ±nÄ±n 5. haftasÄ±nda 26 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Galatasaray ile Ä°stanbul'da karÅŸÄ±laÅŸacak.

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