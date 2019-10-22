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22.10.2019 - 09:59 |

Club Brugge PSG maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçlarında Galatasaray'ımızın grubunda bulunan Club Brugge ile PSG karşı karşıya geliyor. Temsilcimizi yakından ilgilendiren mücadelenin başlama saati ve kanalı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Club Brugge PSG maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

 

Şampiyonlar Ligi'nde 2 puanlı Club Brugge ile 6 puanla lider olan PSG karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Galatasaray için bu mücadelenin büyük bir önemi var. Galatasaray, Real Madrid karşısında 3 puan alması, Club Brugge'ün yenilmesi durumunda temsizlcimiz 2. sıraya yerleşecek. Peki, Club Brugge PSG maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

CLUB BRUGGE PSG MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge PSG maçı bu akşam saat 22.00'de Jan Breydel Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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