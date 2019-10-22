Şampiyonlar Ligi'nde 2 puanlı Club Brugge ile 6 puanla lider olan PSG karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Galatasaray için bu mücadelenin büyük bir önemi var. Galatasaray, Real Madrid karşısında 3 puan alması, Club Brugge'ün yenilmesi durumunda temsizlcimiz 2. sıraya yerleşecek. Peki, Club Brugge PSG maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

CLUB BRUGGE PSG MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge PSG maçı bu akşam saat 22.00'de Jan Breydel Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.