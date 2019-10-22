Club Brugge PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçlarında Galatasaray'ımızın grubunda bulunan Club Brugge ile PSG karşı karşıya geliyor. Temsilcimizi yakından ilgilendiren mücadelenin başlama saati ve kanalı taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...



İLK 11'LER



Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, De Ketelaere, Rits, Vanaken, Diatta, Sobol, Tau, Bonaventure;



PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Meunier, Bernat, Choupo-Moting, Icardi, Herrera



CLUB BRUGGE PSG MAÇI NE ZAMAN?



Club Brugge PSG maçı bu akşam saat 22.00'de Jan Breydel Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.