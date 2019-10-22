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22.10.2019 - 21:29 |

Club Brugge PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Club Brugge PSG maçı için geri sayım başladı. Türk futbolseverlerin de temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinin karşılaşması nedeniyle merakla beklediği zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu. Peki Club Brugge PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Club Brugge PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 3'üncü maçlarında Galatasaray'ımızın grubunda bulunan Club Brugge ile PSG karşı karşıya geliyor. Temsilcimizi yakından ilgilendiren mücadelenin başlama saati ve kanalı taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

İLK 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, De Ketelaere, Rits, Vanaken, Diatta, Sobol, Tau, Bonaventure;

PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Meunier, Bernat, Choupo-Moting, Icardi, Herrera

CLUB BRUGGE PSG MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge PSG maçı bu akşam saat 22.00'de Jan Breydel Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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