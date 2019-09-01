Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayClub Brugge skoru koruyamadÄ±!
01.09.2019 - 18:02| AA

Club Brugge skoru koruyamadÄ±!

Galatasaray'Ä±n Åžampiyonlar Ligi rakibi Club Brugge, evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Genk ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Club Brugge skoru koruyamadÄ±!

BelÃ§ika 1. Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Club Brugge, evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Genk ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â 

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynÄ± A Grubu'nda yer alan Club Brugge, lig mÃ¼cadelesinde Genk ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

Ev sahibi ekip, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 41. dakikasÄ±nda Simon Deli ile 1-0 Ã¶ne geÃ§se de Genk 67. dakikada Sebastien Dewaest golÃ¼yle karÅŸÄ±lÄ±k verdi ve mÃ¼sabaka 1-1 berabere tamamlandÄ±.Â 

Bu sonuÃ§la Brugge, puanÄ±nÄ± 12'ye Genk ise 10'a Ã§Ä±kardÄ±.

Falcao'yu getiren jette Galatasaray marÅŸÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

CSI Ä°stanbul engel atlama yarÄ±ÅŸmalarÄ± final koÅŸularÄ±yla sona erdi

CSI Ä°stanbul engel atlama yarÄ±ÅŸmalarÄ± final koÅŸularÄ±yla sona erdi

BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberleri... Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Galatasaray transfer haberleri... Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

'Old Firm' derbisi Celtic'in

'Old Firm' derbisi Celtic'in

Kritik derbi öncesi Süper Lig'de puan durumu! Süper Lig'de alÄ±nan sonuçlar

Kritik derbi Ã¶ncesi SÃ¼per Lig'de puan durumu! SÃ¼per Lig'de alÄ±nan sonuÃ§lar

SÄ±radaki Haber