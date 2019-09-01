Club Brugge skoru koruyamadÄ±!

BelÃ§ika 1. Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Club Brugge, evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Genk ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynÄ± A Grubu'nda yer alan Club Brugge, lig mÃ¼cadelesinde Genk ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â

Ev sahibi ekip, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 41. dakikasÄ±nda Simon Deli ile 1-0 Ã¶ne geÃ§se de Genk 67. dakikada Sebastien Dewaest golÃ¼yle karÅŸÄ±lÄ±k verdi ve mÃ¼sabaka 1-1 berabere tamamlandÄ±.Â

Bu sonuÃ§la Brugge, puanÄ±nÄ± 12'ye Genk ise 10'a Ã§Ä±kardÄ±.