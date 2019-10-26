Club Brugge'ün hedefi Kayserisporlu Lung

Belçika’nın köklü ekiplerinden Club Brugge’ün, Süper Lig’de son sırada yer alan Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung’u transfer listesine aldığı öğrenildi.

Geçen sezondan bu yana takip edilen Rumen kaleci, bu sezon 7 maçta kalesinde 14 gol görüp, kötü performans gösterse de Brugge’ün sıkı markajı devam ediyor.

Lung, performansını üst seviyeye çıkartırsa devre arası ya da sezonunda Belçika temsilcisi, Kayseri’nin kapısını çalacak.

Club Brugge'de ayrıca Galatasaray'dan kiralanan Diagne de forma giyiyor.









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