Coco Gauff, geninden geleni yapıyor!

ONUR DİNÇER

Kadınlar tenisinde Coco Gauff’un yükselişi sürüyor. Avustralya Açık ilk turunda Venus Williams, ikinci turda Cirstea’yı eleyen 15 yaşındaki tenisçi, üçüncü turda bu turnuvanın son şampiyonu Naomi Osaka’yı da geride bıraktı. ABD’li raket böylece geçen yılki Fransa Açık’ın ardından bu sene de bir dev turnuvada daha dördüncü tura yükseldi.



Tek kadınlarda dün 8 numaralı Serena Williams, 27 numara Çinli Wang’a 2-1’lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti. Altı numaralı Kvitova da, 25. basamaktaki Alexandrova karşısında tutunamadı. Avustralya Açık’ta bir çok önemli raketin de yola devam edemiyor oluşu, bu turnuvada son şampiyonu en genç yaşta eleyen tenisçi rekorunu 6-3 ve 6-4’lük iki setle kıran Gauff’un sıradaki turlar için işini biraz daha kolaylaştırdı. Tenis dünyası, dünden bu yana genç raketin zaferini konuşurken, kendisinin yeteneklerine yönelik sorgulamada aile faktörü ön plana çıktı. Babası Corey, NCAA’de basketbol oynamış, annesi Candi ise bir cimnastikçi ve Florida’da eski bir atlet olan Coco’nun becerisinde genetik etkilere aslan payı verildi. Gauff ailesi kızlarına sadece yetenek bahşetmedi, Coco’nun tenis kariyerini desteklemek için yedi yaşındayken Atlanta’dan Florida’ya taşındılar.

Gözyaşlarıyla veda etti!

Avustralya Açık’tan sonra tenisi bırakacağını açıklayan eski dünya 1 numarası Caroline Wozniacki, 3. turda elendi. Tek kadınlarda, son kez grand slam heyecanı yaşayan eski dünya Danimarkalı raket, Tunuslu tenisçi Ons Jabeur’a 7-5, 3-6 ve 7-5’lik setlerle 2-1 yenildi. Bu karşılaşmayla profesyonel tenis kariyerini noktalayan Wozniacki maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Tecrübeli sporcu arkasında çok başarılı bir kariyer bıraktı. Wozniacki Avustralya Açık’da bir kez mutlu sona ulaşırken, ABD Açık’ta ise 2 kez final oynadı. 30 WTA kupası bulunan Danimarkalı raket, 71 hafta da kadınlar dünya sıralamasında zirveyede kaldı.

Sivasspor çalışmalarına devam ediyor