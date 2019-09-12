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HaberlerMilli Takım‘Çocuk doğacak, ne zaman gol atacaksın!’
12.09.2019 - 08:00

‘Çocuk doğacak, ne zaman gol atacaksın!’

A Milli Takım’da gol atan Deniz Türüç, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

‘Çocuk doğacak, ne zaman gol atacaksın!’

Moldova karşısında A Milli Takım’ın ikinci golünü atan Deniz Türüç, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Frikikten attığı nefis golle galibiyetin kapısını sonuna kadar açan başarılı futbolcu, “Golden ziyade 3 puan çok önemliydi. Türkiye büyük bir ülke ve yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Her şey daha güzel olur inşallah. Eşim 7 aylık hamile. Bana söylüyordu, ‘Ne zaman gol atacaksın, iki ay sonra çocuğu doğuracağım’ diye. Şakayla karışık baskı kuruyordu üzerimde. Çok şükür hem gol attım hem de kazandık” dedi.

Deniz, Galatasaray’ın ısrarına rağmen Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla ilgili soruya ise “Galatasaray’a çok saygı duyuyorum, büyük bir kulüp. Ama Türkiye’de hiçbir kulüp Fenerbahçe’den daha büyük değil” yanıtını verdi.

‘Çocuk doğacak, ne zaman gol atacaksın’

 

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