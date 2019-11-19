Çocukluk aşkı!

Fenerbahçe’nin bu sezon en çok konuşulan isimlerinden olan Vedat Muriç, ligde son Kasımpaşa maçındaki fedakârlığıyla herkesin takdirini kazandı.

Ülkesi Kosova’nın EURO 2020 elemelerinde Karadağ ve İngiltere ile oynadığı kritik maçlarda yer alamayan, Kasımpaşa karşısında son 15 dakikayı ayak bileğindeki sorunla geçiren ve çıkmayı istemeyen Muriç, sarı-lacivertli formaya farklı bir aidiyet duyuyor.

Dedesi sayesinde Fenerbahçeli olan Muriç, bu motivasyonla sahaya çıkıyor. Kosova’daki savaş günlerinde, gençlik zamanlarında ve Türkiye’ye ilk geldiği zamanlarda hep aklında Fenerbahçe’ye transfer olmak olan 25 yaşındaki forvet, sezon başında elde ettiği fırsatı iyi değerlendirmek istiyor.



Hiç unutmadı

Kosova’daki savaş dönemlerinde ailesiyle beraber sıkıntı çeken golcü oyuncu, o zor dönemleri Fenerbahçe’yi takip ederek atlatıp, dedesinin aşıladığı sevgiyi hiç bırakmamıştı. Tüm bu süreçlerin ardından şimdi sarı-lacivert formaya sıkı sıkı sarılan Muriç, son derece duygusal düşünüyor. Muriç, attığı her adımda, attığı her golde dedesiyle geçirdiği çocukluğunu aklından çıkarmıyor.

Fenerbahçe’de attığı, atacağı her gol ve sezon sonunda çok istediği şampiyonlukla hem dedesinin hatırasını yaşatmak istiyor hem de zor zamanlarda kendisine çok iyi bakan annesine borcunu ödemeyi amaçlıyor.

Skorer isim

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe’nin en skorer ismi oldu. Kosovalı yıldız, 11 lig maçında 7 gol attı. Ligde de en fazla gol atan yıldızlardan olan Muriç’in gol attığı her maçı sarı-lacivertliler kazanmayı başardı. Öte yandan, Muriç, 11 lig maçının tamamında oynadı ve 990 dakika süre aldı.