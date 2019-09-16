Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan FutbolCocu'nun başı dertten kurtulmuyor
16.09.2019 - 07:40 | | Fanatik

Cocu'nun başı dertten kurtulmuyor

Fenerbahçe'deki başarısız sonuçlar sonrası görevinden alınan Phillip Cocu, yeni kulübü Derby County'de de sıkıntılı günler geçiriyor.

İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Phillip Cocu’nun hocalığını yaptığı Derby County, sezona çok kötü başladı. Sezonun ilk maçında Huddersfield’i 2-1 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, ardından Cocu ile birlikte inişe geçti.

Derby, sonrasında oynadığı 6 mücadelede 4 beraberlik alırken, 2 kez de yenildi. 24 takımlı ligde 7 puanla 19. sırada yer alan Hollandalı teknik ekibin ekibi önümüzdeki hafta sonu da Leeds United’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Cocunun başı dertten kurtulmuyor

    Aykut Kocaman: “Kaybetmiyorduk ama kazanma ile ilgili sıkıntımız vardı”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Deplasman uyarısı

    Deplasman uyarısı

    ‘Messi-Ronaldo ayarında’

    ‘Messi-Ronaldo ayarında’

    Galatasaray'dan Luyindama ve Marcao'ya uyarı!

    Galatasaray'dan Luyindama ve Marcao'ya uyarı!

    Vincent Mannaert, Diagne'nin Brugge'e transfer sürecini anlattı

    Vincent Mannaert, Diagne'nin Brugge'e transfer sürecini anlattı

    Sıradaki Haber