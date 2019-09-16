16.09.2019 - 07:40 | | Fanatik
Cocu'nun başı dertten kurtulmuyor
Fenerbahçe'deki başarısız sonuçlar sonrası görevinden alınan Phillip Cocu, yeni kulübü Derby County'de de sıkıntılı günler geçiriyor.
İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Phillip Cocu’nun hocalığını yaptığı Derby County, sezona çok kötü başladı. Sezonun ilk maçında Huddersfield’i 2-1 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, ardından Cocu ile birlikte inişe geçti.
Derby, sonrasında oynadığı 6 mücadelede 4 beraberlik alırken, 2 kez de yenildi. 24 takımlı ligde 7 puanla 19. sırada yer alan Hollandalı teknik ekibin ekibi önümüzdeki hafta sonu da Leeds United’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.