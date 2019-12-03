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03.12.2019 - 10:59 |

Cocu'ya İngiltere de yaramadı

PSV Eindhoven'da üç şampiyonluk yaşadıktan sonra yurt dışına açılan Phillip Cocu için bu deneme hüsranla sonuçlandı.

Cocu'ya İngiltere de yaramadı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalmasının ardından sözleşmesi feshedilen Hollandalı teknik adam, bir süre boşta kaldıktan sonra İngiliz ekibi Derby County'nin başına geçti.

Cocu burada da hayal kırıklığı yaşadı. Derby County 19. haftası geride kalan Championship'te ancak 14. sırada yer alabildi. Takımın galibiyet sayısı mağlubiyet sayısının altında kalan teknik direktör, ocaktan itibaren takımda forma giyecek Wayne Rooney'nin yolunu gözlüyor.

Yeni takımında başarılı olamadı

Hollanda basını deneyimli teknik direktörün sadece ülkesinde başarılı olabildiğini, yurt dışında yapamadığını yazdı: 'Cocu PSV'de çok başarılıydı ancak Hollanda dışında işler iyi gitmiyor. Fenerbahçe'nin ardından Derby County de büyük hayal kırıklığına dönmek üzere'

Cocuya İngiltere de yaramadı

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