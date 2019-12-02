Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Çok konuşulan skor! Ajax U12, rakibine 50 fark attı...
02.12.2019 - 12:59 |

Çok konuşulan skor! Ajax U12, rakibine 50 fark attı...

Avrupa futboluna kazandırdığı gençlerle adından söz ettiren ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösteren Ajax'ın gençleri de çok konuşuluyor.

Çok konuşulan skor! Ajax U12, rakibine 50 fark attı...

Skorer Dış Haberler

Ajax'ın U12 takımı eşine az rastlanır bir skora imza attı. Minikler, Maastricht ile oynanan mücadele 50-1 gibi inanılmaz farklı bir skorla kazandı.

Kırmızı beyazlı takım adına Fas asıllı Hollandalı futbolcu Amin Bouchourai ise maça damga vurdu. Bouchouari bu mücadelede tam 18 gol kaydetti.

Şimdiden iyi sinyaller veren Ajax U12 takımı geleceğin yıldızlarını yetiştireceğinin de işaret fişeklerini yaktı.

Çok konuşulan skor Ajax U12, rakibine 50 fark attı...

Ajax-Chelsea maçının özeti

    Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

    Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

    Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

    Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

    Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

    Göztepe gençleriyle güldü

    Göztepe gençleriyle güldü

    Sıradaki Haber