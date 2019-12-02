Çok konuşulan skor! Ajax U12, rakibine 50 fark attı...

Skorer Dış Haberler

Ajax'ın U12 takımı eşine az rastlanır bir skora imza attı. Minikler, Maastricht ile oynanan mücadele 50-1 gibi inanılmaz farklı bir skorla kazandı.

Kırmızı beyazlı takım adına Fas asıllı Hollandalı futbolcu Amin Bouchourai ise maça damga vurdu. Bouchouari bu mücadelede tam 18 gol kaydetti.

Şimdiden iyi sinyaller veren Ajax U12 takımı geleceğin yıldızlarını yetiştireceğinin de işaret fişeklerini yaktı.

Ajax-Chelsea maçının özeti