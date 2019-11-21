'Çok kriz aştık, yine başarırız'

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı kulübe geri dönmesi büyük sevinçle karşılanan Altınsay, “Sadece futbol, transfer ve altyapı konusunda değil, her alanda Beşiktaş’ımıza destek olmak, ayrıca yeni projeler üretmek için yönetimin yanında olacağız. Geçmişte birçok krizi elbirliği ile aştık. Bu camia yine elbirliği ile mevcut sorunların üstesinden de gelecektir” dedi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu önceki gün Ahmet Nur Çebi başkanlığında görev dağılımı yaparken, İbrahim Altınsay ve Merdan Araz’ın gönüllülük esasıyla danışmanlığa getirilmesi camiada büyük sevinçle karşılandı.

Daha önce FEDA döneminde elini taşın altına sokan, sonrasında ise yönetimle belli bir çizgide buluşamadığı için görevi bırakan İbrahim Altınsay’ın yeniden kolları sıvaması siyah-beyazlı kulüpte yüzleri güldürdü. Altınsay’ın yanı sıra özellikle finans alanında tanınan ve güvenilir bir isim olan Merdan Araz’ın da Beşiktaş Yönetimi’ne danışmanlık yapacak olması memnuniyet yarattı.

Önümüzdeki dönemde Başkan Çebi’nin danışmanlığını üstlenecek olan İbrahim Altınsay yeni göreviyle ilgili Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu. Altınsay, “Sadece futbol, transfer ve altyapı konusunda değil, her alanda Beşiktaş’ımıza destek olmak, ayrıca yeni projeler üretmek için yönetimin yanında olacağız” diye konuştu.

‘Yeni bir yola girdik’

Özellikle İngiltere Premier Ligi alanında uzman olan İbrahim Altınsay, “FEDA döneminde de bir takım planlarımız vardı. Fakat bu projelerde istikrar çok önemli. Eğer o günkü birçok projeye sadık kalınsaydı, bugün Beşiktaş çok daha farklı bir yerde olabilirdi. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık Beşiktaş yeni bir yola girdi. Bu camia büyük bir camia ve geçmişte birçok krizi elbirliği ile aştık. Yine elbirliği ile bu camia mevcut sorunların üstesinden gelecektir” ifadelerini kullandı.

Altınsay, eski başkanlardan Serdar Bilgili döneminde yönetimde yer alarak Beşiktaş’a hizmet ettiğini de hatırlatarak, “Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu zor bir göreve soyundular. Bu yönetim kurulunun çok iyi işler yapacağı na yürekten inanıyorum. Ben de elimden ne geliyorsa katkı sağlamaya çalışacağım. Aynı zamanda Merdan Araz da özellikle mali projeler alanında kulübe destek olacak” dedi.

‘Avcı ile çok fikir alışverişi yaptık’

İbrahim Altınsay, Beşiktaş’taki FEDA yıllarında o dönemin tüm yaş gruplarının milli takım hocalarıyla görüşmeler yaptığını aktardı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile o dönemde birçok kez bir araya geldiğini vurgulayan Altınsay, “Bugünkü teknik direktörümüz Abdullah Avcı da o dönem A Milli Takım’ın hocasıydı. Genç oyuncular konusunda kendisiyle çok sayıda fikir alış verişinde bulunmuştuk. Yine o günlerdeki gibi genç ve yetenekli oyunculara yönelmeliyiz. Alt yaş gruplarındaki hocalarımız olsun, genç yetenekleri takip eden scoutlar olsun bunlarla temas kurmalıyız. Zaten mevcut yönetimde futbola bakan değerli isimler var. Ben de bu konuda yönetime destek vermekten büyük onur duyacağım” ifadelerini kullandı.

‘Mourinho’yu medya seviyor’

İngiltere Premier Ligi’ni yakından takip eden İbrahim Altınsay, Pochettino ile yollarını ayıran Tottenham’ın sürpriz şekilde Mourinho ile anlaşmasını da değerlendirdi.

Altınsay, “Maalesef futbol dünyasında böyle şeyler yaşanıyor. O kadar başarıdan sonra üst üste alınan kötü sonuçlar, böylesine ayrılıkları zorunlu kılıyor. Ben Pochettino’nun büyük bir kulübe gideceğini tahmin ediyorum. Belki bu kulüp Bayern Münih olur. Tottenham’a şimdi Mourinho geldi. Zaten kendisi Londra’da kalmayı çok istiyordu. Londra’da kurulu bir düzeni var. Çocukları burada okula gidiyor. Herkes Arsenal’e gidecek derken Tottenham’a gitti. Basının sevdiği bir isim çünkü polemikleri ve mizahı seviyor. Ben de onun Tottenham’da neler yapacağını çok merak ediyorum” dedi.