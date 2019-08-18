Çözülmeyen düğüm!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları adeta yılan hikayesine döndü. Şu ana kadar 8 yeni oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, halen daha önemli eksiklerini gideremedi. Transfer döneminin ilk gününden itibaren bir numaralı gündem maddesi olan Aleksander Kolarov transferinde henüz bir sonuç alınamadı.

Transfer döneminin bitmesine 15 gün kala Sırp yıldızla ilgili somut bir adım atamayan sarı-lacivertlilerde belirsizlik bulutları dağılmıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın en başından beri çok istediği Kolarov’la her görüşme yapıldı.



Ali Koç ve Damien Comolli ile sık sık konuşmalar yapan 33 yaşındaki futbolcu, buna karşın Roma’daki yerini de her geçen gün garanti altına aldı. Roma’nın teknik direktör Paulo Fonseca’nın beğenip, takımda tutmak istediği Kolarov’un Fenerbahçe öyküsü daha başlamadan bitecek noktaya geldi.

Roma’nın gelecek yıl sözleşmesi bitecek yıldız savunmacıyı bedava bırakmak istememesi ve arada en az 2 milyon euroluk fark olması işleri daha da düğümledi. İtalya’da Serie A, 24 Ağustos’ta başlıyor.



Bu nedenle lig maçları öncesi 1 haftalık bir zaman daha var. Ancak şu anda Roma’nın yeni sezon planlarında olan hatta ideal ilk 11’e adı yazılan Kolarov için Fenerbahçe ihtimali daha da uzaklaştı. Fenerbahçe’de yarın itibariyle lig maçlarına başlıyor ve sarı-lacivertlilerde en az 4 transfer daha yapılması bekleniyor.