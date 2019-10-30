Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe‘Çözüm gerekecek’
30.10.2019 - 08:00 |

‘Çözüm gerekecek’

Sarı-laciverli ekipte Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına açıklamalar yaptı.

‘Çözüm gerekecek’

Sarı-laciverli ekipte Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına açıklamalar yaptı. Voetbal International’a konuşan genç yıldız, forma şansı bulamamasıyla alakalı, “Sezona aldığım fırsatı iyi değerlendirerek başladım ama kulübede kaldım. Teknik direktörün tercihi. Bazen bazı kararları anlamıyorsunuz. Büyük bir takımdayız ve ilk 11 kimse için garanti değil. Yine de pişman değilim, olgunlaştım. Durum düzelmezse bir çözüm bulmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Adana'ya geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şansal Büyüka: Galatasaray nasıl çöktü?

Şansal Büyüka: Galatasaray nasıl çöktü?

Hayati değişim

Hayati değişim

Menajerler kazan kaldırdı

Menajerler kazan kaldırdı

Terim yerli sevmiyor!

Terim yerli sevmiyor!

Sıradaki Haber