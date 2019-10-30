‘Çözüm gerekecek’

Sarı-laciverli ekipte Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına açıklamalar yaptı. Voetbal International’a konuşan genç yıldız, forma şansı bulamamasıyla alakalı, “Sezona aldığım fırsatı iyi değerlendirerek başladım ama kulübede kaldım. Teknik direktörün tercihi. Bazen bazı kararları anlamıyorsunuz. Büyük bir takımdayız ve ilk 11 kimse için garanti değil. Yine de pişman değilim, olgunlaştım. Durum düzelmezse bir çözüm bulmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.