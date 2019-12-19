Cristiano Ronaldo'dan 2.56'lık uçuş

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Cristiano Ronaldo’nun Sampdoria’ya attığı kafa golü, Avrupa futbolunun gündemini işgal etti. İspanya’da dün gece oynanan Barcelona-Real Madrid maçının da önüne geçen yıldız futbolcunun spektaküler vuruşunda yerden ne kadar yükseldiği belli oldu.

71 santimetre sıçradı

Rakip savunma oyuncusunun üzerine de çıkarak yaptığı kafa vuruşunda 71 santimetre sıçradığı tespit edilen Ronaldo’nun, toplamda yerden 2 metre 56 santimetre yukarıya çıktığı hesap edildi. Portekizli oyuncunun bu golü geçmişte benzer şekilde attığı diğer kafa golleriyle karşılaştırıldı.

En yüksek golü 2.93’te attı

Ronaldo, dün geceki golle kariyerinin en yüksekte attığı ikinci golüne imza attı. 2013’te Real Madrid forması giydiği dönemde, eski takımı Manchester United’a 2.93 metrede attığı kafa golü, oyuncunun en yüksek golü olarak kayıtlara geçti.

İlk beş 2.40’ın üzerinde

Juventus’ta geçen sezon Torino filelerine gönderdiği goldeyse 2.47 metre yüksekte kafa vuruşunu yapmıştı. 2014’te Real’de Kral Kupası’ndaki kafa golü 2.44, Portekiz-Galler milli maçındaki ise 2.42 olarak ilk beş içindeki diğer kafa golleri olarak sıralandı.

Air Jordan ve Air Ronaldo

İtalya’da yıldız futbolcunun hareketi NBA yıldızlarının geçmişteki bazı hareketleriyle karşılaştırıldı. Havada çok uzun süre kalması nedeniyle ‘Air Jordan’ lakabı verilen Michael Jordan’dan dolayı Ronaldo’ya ‘Air Ronaldo’ yakıştırması yapıldı.

Ayrıca Ronaldo'nun havada kalış süresi de 0.92 salise olarak belirlendi.