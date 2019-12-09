09.12.2019 - 00:50 |
Cruzeiro tarihinde ilk kez küme düştü
Brezilya'nın köklü ekibi Cruzeiro, kendi evinde Palmeiras'a 2-0 yenildi ve tarihinde ilk kez küme düştü.
Brezilya Ligi'nin 38. hafta mücadelesinde Cruzeiro, sahasında karşılaştığı maçta Palmeiras'a 2-0 yenildi.
Bu sonuçla küme düşen takım Cruzeiro'da büyük üzüntü yaşandı. Palmeiras'ın gollerini 58. dakikada Ze Rafael ve 84'te Dudu kaydetti.
Alex, Nobre, Felipe Melo, Deivid, Edu, Maldonado, Cris, Fabio Pinto gibi ülkemizde oynayan birçok Brezilyalı futbolcunun yolu Cruzeiro'dan geçti.