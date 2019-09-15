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15.09.2019 - 20:55 | | AA

CSKA Moskova - Anadolu Efes: 65-63

Gloria Kupası final karşılaşmasında CSKA Moskova, Anadolu Efes'i 65-63 yenerek şampiyon oldu.

CSKA Moskova - Anadolu Efes: 65-63

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası final karşılaşmasında Rus ekibi CSKA Moskova, Anadolu Efes'i 65-63 yenerek şampiyon oldu.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasında Rus ekibi CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. 

Maçın ilk periyodu 19-15 CSKA Moskova’nın üstünlüğü ile biterken, ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova devreyi 40-25 önde kapattı. 

CSKA Moskova üçüncü periyodu da 54-38 önde geçerken, maçı da 65-63 kazandı. Bu sonuca göre CSKA Moskova turnuvanın şampiyonu oldu. Anadolu Efes ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Maç sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren takımlara ödüllerini Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir verdi.

CSKA Moskova - Anadolu Efes: 65-63

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