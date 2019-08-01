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01.08.2019 - 11:20| İSTANBUL (İHA)

CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı

Rus temsilcisi CSKA Moskova, ABD'li basketbolcu Ron Baker ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı

THY Euroleague takımlarından CSKA Moskova, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Moskova ekibi bu kapsamda ABD'li basketbolcu Ron Baker'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Baker ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
NBA'de New York Knicks ve Washington Wizards formaları giyen 26 yaşındaki oyuncu, ilk kez ABD'de dışında mücadele edecek.
NBA'de 96 karşılaşmaya çıkan ABD'li basketbolcu, 3.1 sayı, 1.8 asist ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Skorer Tv Haber Bülteni - 1 Ağustos 2019
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