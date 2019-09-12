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HaberlerBasketbolCSKA Moskova - TOFAÅž: 87-85
12.09.2019 - 21:56 | | AA

CSKA Moskova - TOFAÅž: 87-85

Gloria KupasÄ±'nda CSKA Moskova, TOFAÅž'Ä± 87-85 yendi.Â

CSKA Moskova - TOFAÅž: 87-85

Erkek basketbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda dÃ¼zenlenen Gloria KupasÄ±'nda CSKA Moskova, TOFAÅž'Ä± 87-85 yendi.Â 

Antalya'nÄ±n Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Rus ekibi CSKA Moskova ile TOFAÅž karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â 

Rusya temsilcisi, TOFAÅž'a karÅŸÄ± ilk periyotu 9 sayÄ± farkla, devreyi de 41-36 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

TOFAÅž Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodu 61-60 Ã¶nde geÃ§erken, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ periyot 79-79 berabere sona erdi. CSKA Moskova, uzatmada TOFAÅž'Ä± 87-85 maÄŸlup etti.

CSKA Moskova - TOFAÅž: 87-85

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