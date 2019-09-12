12.09.2019 - 21:56 | | AA
CSKA Moskova - TOFAÅž: 87-85
Gloria KupasÄ±'nda CSKA Moskova, TOFAÅž'Ä± 87-85 yendi.Â
Erkek basketbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda dÃ¼zenlenen Gloria KupasÄ±'nda CSKA Moskova, TOFAÅž'Ä± 87-85 yendi.Â
Antalya'nÄ±n Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda Rus ekibi CSKA Moskova ile TOFAÅž karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â
Rusya temsilcisi, TOFAÅž'a karÅŸÄ± ilk periyotu 9 sayÄ± farkla, devreyi de 41-36 Ã¶nde kapattÄ±.Â
TOFAÅž Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ periyodu 61-60 Ã¶nde geÃ§erken, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ periyot 79-79 berabere sona erdi. CSKA Moskova, uzatmada TOFAÅž'Ä± 87-85 maÄŸlup etti.