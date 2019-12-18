Cumhur GenÃ§: ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±za gÃ¼veniyoruz

Â

Sakaryaspor BaÅŸkanÄ± Cumhur GenÃ§, hafta sonu deplasmanda Bayburt Ã–zel Ä°dare Spor maÃ§Ä± Ã¶ncesi soyunma odasÄ±na para dolu Ã§antayla gelerek., "Bu maÃ§Ä± da kazanacaÄŸÄ±nÄ±zdan ÅŸÃ¼phemiz yok. Buyurun arkadaÅŸlar, sÃ¶z verdiÄŸimiz 500 bin TL. Annenizin ak sÃ¼tÃ¼ gibi hepinize helal olsun" dedi. Cumhur GenÃ§, 3 maÃ§ galibiyet iÃ§in verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutarken, Sakaryaspor karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-0 kazandÄ±. KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Cumhur GenÃ§ ve Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem YÃ¼ce prim olayÄ±yla ilgili DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem YÃ¼ce primle ilgili olarak, "Bayburt maÃ§Ä±nÄ± almamÄ±z lazÄ±m. MaÃ§Ä± almak iÃ§in de oyuncu arkadaÅŸlara heyecan vermemiz lazÄ±m. Bu heyecanÄ± nasÄ±l verelim dedik. Ekonomik katkÄ±yla. Hem maddi hem manevi katkÄ±yÄ± verelim dedik. Cumhur GenÃ§ baÅŸkanÄ±mÄ±z maÃ§tan Ã¶nce parayÄ± masaya koydu. MaÃ§tan Ã¶nce 'KazanÄ±n, hediyeniz burada' dedi" diye konuÅŸtu.

BaÅŸkan Cumhur GenÃ§ iseÂ "Biz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za gÃ¼veniyoruz. Allah'ta bize yardÄ±m etti" dedi. BaÅŸkan GenÃ§ bundan sonraki maÃ§larda da uygulamanÄ±n devam edip etmeyeceÄŸi sorusuna ise "Ä°nÅŸallah" diyerek cevap verdi.