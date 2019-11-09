CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 20 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ SeÃ§imli Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±â€™nda BaÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Ahmet Nur Ã‡ebi ile YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerini, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DolmabahÃ§e Ofisiâ€™nde kabul etti. Ã‡ebi, ErdoÄŸanâ€™a â€˜Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™ yazÄ±lÄ± BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± ile kulÃ¼bÃ¼n simgesi kartal heykeli hediye etti.Â

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