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09.11.2019 - 18:19 | | Ä°HA

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerini kabul etti.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul ettiHaberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 20 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilen OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ SeÃ§imli Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±â€™nda BaÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Ahmet Nur Ã‡ebi ile YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerini, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DolmabahÃ§e Ofisiâ€™nde kabul etti. Ã‡ebi, ErdoÄŸanâ€™a â€˜Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™ yazÄ±lÄ± BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± ile kulÃ¼bÃ¼n simgesi kartal heykeli hediye etti.Â 

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