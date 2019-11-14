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14.11.2019 - 20:42 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Türk Telekom Stadı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi. 

İstanbul'da oynanan müsabaka için Türk Telekom Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı. 

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

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